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الغاء لقاء المفوض الأوروبي مع الصحافة ظهر اليوم في السراي

Posted by on March 26, 2018 0 Comment

تم الغاء لقاء المفوض الأوروبي يوهانس هان الذي يزور لبنان في 26-27 آذار الحاي، مع الصحافة، الذي كان مقررا اليوم الاثنين عند الثانية عشرة والنصف، في السراي الحكومي أقراء المزيد من المصدر

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