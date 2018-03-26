الغاء لقاء المفوض الأوروبي مع الصحافة ظهر اليوم في السراي

تم الغاء لقاء المفوض الأوروبي يوهانس هان الذي يزور لبنان في 26-27 آذار الحاي، مع الصحافة، الذي كان مقررا اليوم الاثنين عند الثانية عشرة والنصف، في السراي الحكومي أقراء المزيد من المصدر