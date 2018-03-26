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بن سلمان: دعمنا نشر الوهابية لمواجهة الاتحاد السوفيتي

Posted by on March 26, 2018 0 Comment

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز في مقابلة نشرت الخميس 22 آذار/مارس 2018 أن بلاده دعمت انتشار المذهب الوهابي الإسلامي المحافظ في العالم لمواجهة التمدد السوفيتي خلال الحرب الباردة بين بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي. ورداً على سؤال وجهته إليه صحيفة “واشنطن بوست” وتعلق بجهوده الإصلاحية وخاصة حقوق المرأة ودور الدين الإسلامي […] أقراء المزيد من المصدر

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