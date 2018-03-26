حريق داخل شقة في الليلكي

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل شقة تقع في الطبقة السابعة من أحد المباني السكنية في الليلكي-ضاحية بيروت الجنوبية. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات. أقراء المزيد من المصدر