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حريق داخل شقة في الليلكي

Posted by on March 26, 2018 0 Comment

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل شقة تقع في الطبقة السابعة من أحد المباني السكنية في الليلكي-ضاحية بيروت الجنوبية. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات. أقراء المزيد من المصدر

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