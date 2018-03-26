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حميد وبزي من السلطانية: قدمنا مشروعا وطنيا جامعا عابرا للضمائر والمناطق والطوائف والأحزاب

Posted by on March 26, 2018 0 Comment

عقدت قيادة إقليم جبل عامل في “حركة أمل”، اجتماعا إنتخابيا في قاعة التحرير في السلطانية، في حضور قيادة الإقليم والنائبين أيوب حميد وعلي بزي وحشد من كوادر الحركة في الاقليم. اسماعيل وفي كلمة للمسؤول التنظيمي للاقليم علي اسماعيل، قال فيها: ” عنوانان رئيسيان يحكمان مسيرة الحركة أولهما تحديد الامام الصدر للعدو الخارجي الذي هو الكيان […] أقراء المزيد من المصدر

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