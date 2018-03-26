رئيس الجمهورية ترأس الاحتفال الوطني الاول بعيد سيدة البشارة في بعبدا وكلمات لممثلين من مختلف الطوائف تؤكد الحرص على العيش المشترك

شهد قصر بعبدا، بعد ظهر اليوم، وللمرة الاولى منذ اعلان “عيد بشارة السيدة العذراء مريم” عيدا وطنيا جامعا للبنانيين في 18 شباط 2010، حيث ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاء في حضور اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون. وهذا اللقاء، الذي كان يعقد دوريا في مدرسة سيدة الجمهور، اتخذ هذه السنة طابعا اكثر شمولية، […] أقراء المزيد من المصدر