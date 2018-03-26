ريفي عن الحريري: مواقفُه دعائية وليست معركة في وجه مشروع إيران في لبنان‎”

فقال ريفي لـ”الجمهورية”: “المرجَلة بوجه “حزب الله” والنظام السوري على المنابر الانتخابية في عكّار وطرابلس، تتناقض مع الاستسلام للحزب على طاولة مجلس الوزراء في بيروت، فهي شعبَوية ازدواجية بالمعنى السلبي تتوهّم أنّها تستطيع الضحكَ على ذقون اللبنانيين، فمَن سلّمَ الرئاسة والحكومة وقانونَ الانتخاب وقرارَ البلد لـ”حزب الله”، لا يحقّ له المزايدة والهوبَرة على المنابر في عكّار […] أقراء المزيد من المصدر
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