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ريفي عن الحريري: مواقفُه دعائية وليست معركة في وجه مشروع إيران في لبنان‎”

Posted by on March 26, 2018 0 Comment

فقال ريفي لـ”الجمهورية”: “المرجَلة بوجه “حزب الله” والنظام السوري على المنابر الانتخابية في عكّار ‏وطرابلس، تتناقض مع الاستسلام للحزب على طاولة مجلس الوزراء في بيروت، فهي شعبَوية ازدواجية بالمعنى ‏السلبي تتوهّم أنّها تستطيع الضحكَ على ذقون اللبنانيين، فمَن سلّمَ الرئاسة والحكومة وقانونَ الانتخاب وقرارَ البلد ‏لـ”حزب الله”، لا يحقّ له المزايدة والهوبَرة على المنابر في عكّار […] أقراء المزيد من المصدر

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