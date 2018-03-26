ريفي عن الحريري: مواقفُه دعائية وليست معركة في وجه مشروع إيران في لبنان‎”

فقال ريفي لـ”الجمهورية”: “المرجَلة بوجه “حزب الله” والنظام السوري على المنابر الانتخابية في عكّار ‏وطرابلس، تتناقض مع الاستسلام للحزب على طاولة مجلس الوزراء في بيروت، فهي شعبَوية ازدواجية بالمعنى ‏السلبي تتوهّم أنّها تستطيع الضحكَ على ذقون اللبنانيين، فمَن سلّمَ الرئاسة والحكومة وقانونَ الانتخاب وقرارَ البلد ‏لـ”حزب الله”، لا يحقّ له المزايدة والهوبَرة على المنابر في عكّار […] أقراء المزيد من المصدر