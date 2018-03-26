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قبلان: قوة لبنان في وحدته الوطنية وعلى الدولة التحرك في المحافل الدولية لكشف الاعتداءات الاسرائيلية

Posted by on March 26, 2018 0 Comment

اكد رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان ان “قوة لبنان تكمن في وحدته الوطنية التي تجسدت في شعبه وجيشه ومقاومته من خلال التصدي للارهابين الصهيوني والتكفيري”، مشيرا الى ان “كل دعم خارجي للبنان يشكل قوة اضافية ينبغي ان نفيد منها في تحصين سيادة لبنان واستقراره وتوفير الدعم الدولي للافادة من حقوق لبنان […] أقراء المزيد من المصدر

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