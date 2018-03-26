نفذ مسلحو جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) قصفا على مواقع للجيش السعودي في قطاعات جازان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية. صنعاء — سبوتنيك. قال مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية لـ”سبوتنيك”: “إن مدفعية أنصار الله قصفت اليوم الاثنين 26 مارس/ آذار، تجمعات عسكرية سعودية في موقعي الموسم والرمضة في قطاع جازان، وأن قتلى وجرحى […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي في قصف لـ”أنصار الله”
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