قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي في قصف لـ”أنصار الله”

نفذ مسلحو جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) قصفا على مواقع للجيش السعودي في قطاعات جازان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية. صنعاء — سبوتنيك. قال مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية لـ”سبوتنيك”: “إن مدفعية أنصار الله قصفت اليوم الاثنين 26 مارس/ آذار، تجمعات عسكرية سعودية في موقعي الموسم والرمضة في قطاع جازان، وأن قتلى وجرحى […] أقراء المزيد من المصدر