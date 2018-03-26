كرامي اعلن لائحة الكرامة الوطنية في مهرجان حاشد بطرابلس: لا تنتخبوا الفشل المتمادي من 25 سنة ولا تجربوا المجرب

رأى رئيس تيار الكرامة الوزير السابق فيصل كرامي ان “ما نحتاجه بشكل موازٍ مع خطط الاصلاح، هو مبادرات انقاذية سريعة وعاجلة هدفها دعم الصمود لدى الفرد اللبناني ولدى العائلة اللبنانية منعا لأي انفجار اجتماعي وشيك لن يكون محصورا في حالة حدوثه ضمن رقعته الجغرافية، بل سيطال كل الوطن، ولن تنفع لا خرزة زرقاء ولا “نضوة” […] أقراء المزيد من المصدر