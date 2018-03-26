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كرامي اعلن لائحة الكرامة الوطنية في مهرجان حاشد بطرابلس: لا تنتخبوا الفشل المتمادي من 25 سنة ولا تجربوا المجرب

Posted by on March 26, 2018 0 Comment

رأى رئيس تيار الكرامة الوزير السابق فيصل كرامي ان “ما نحتاجه بشكل موازٍ مع خطط الاصلاح، هو مبادرات انقاذية سريعة وعاجلة هدفها دعم الصمود لدى الفرد اللبناني ولدى العائلة اللبنانية منعا لأي انفجار اجتماعي وشيك لن يكون محصورا في حالة حدوثه ضمن رقعته الجغرافية، بل سيطال كل الوطن، ولن تنفع لا خرزة زرقاء ولا “نضوة” […] أقراء المزيد من المصدر

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