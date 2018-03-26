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هل يريد ترامب حرباً في الشرق الأوسط؟

Posted by on March 26, 2018 0 Comment

حذر مسؤول أميركي سابق من أن الحرب في الشرق الأوسط باتت أكثر ترجيحا حالياً، بعد عزل وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون وتعيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إي» مايك بومبيو محله. ورجح المحلل السابق في وزارة الخارجية الأميركية غريغوري آفتاندليان، في مقال بمجلة نيوزويك الأميركية، أن يتم إلغاء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول […] أقراء المزيد من المصدر

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