هل يريد ترامب حرباً في الشرق الأوسط؟

حذر مسؤول أميركي سابق من أن الحرب في الشرق الأوسط باتت أكثر ترجيحا حالياً، بعد عزل وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون وتعيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إي» مايك بومبيو محله. ورجح المحلل السابق في وزارة الخارجية الأميركية غريغوري آفتاندليان، في مقال بمجلة نيوزويك الأميركية، أن يتم إلغاء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول […] أقراء المزيد من المصدر