أرسلان استقبل باسيل: كتلة ضمانة الجبل ستعمل لكل الجبل دون تمييز باسيل: اتفاقنا سياسي عنوانه الشراكة الوطنية

استقبل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني وزير المهجرين طلال أرسلان، في دارته في خلدة، رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على رأس وفد من التيار، ضم نائب الرئيس الوزير السابق نقولا الصحناوي، وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، وزير البيئة طارق الخطيب، النائب حكمت ديب، الوزير السابق ماريو عون، والمرشحين في لائحة “ضمانة […] أقراء المزيد من المصدر