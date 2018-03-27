زار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق دارتي بهاء الطبش في قريطم ومحمد المدني في قصقص، وتحدث عن “حجم المشكلة الاقتصادية في البلد ولدى كل الطوائف والمناطق”، وقال: “لكن الكلام المتواصل عن مظلومية بيروت هدفه ترسيخ عدم الثقة بالنفس بهدف خفض الحاصل الانتخابي وتسليم بيروت لمن أهانوها بحصولهم على مقاعد أكثر”. وأشار إلى أن “المؤتمرات الدولية […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » المشنوق عرض مع هيئة العلماء موضوع العفو العام: المؤتمرات الدولية الخاصة بلبنان تؤسس للانتعاش
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