المشنوق عرض مع هيئة العلماء موضوع العفو العام: المؤتمرات الدولية الخاصة بلبنان تؤسس للانتعاش

زار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق دارتي بهاء الطبش في قريطم ومحمد المدني في قصقص، وتحدث عن “حجم المشكلة الاقتصادية في البلد ولدى كل الطوائف والمناطق”، وقال: “لكن الكلام المتواصل عن مظلومية بيروت هدفه ترسيخ عدم الثقة بالنفس بهدف خفض الحاصل الانتخابي وتسليم بيروت لمن أهانوها بحصولهم على مقاعد أكثر”. وأشار إلى أن “المؤتمرات الدولية […] أقراء المزيد من المصدر