بهية الحريري: هناك محاولات لمحاصرتي في دائرة صيدا جزين وضغوطات على مرشحين والرد يكون بكثافة المشاركة

كشفت النائبة بهية الحريري عن “محاولات متواصلة” لمحاصرتها في دائرة صيدا – جزين، وقالت خلال لقاء مع آل وهبي في قاعة “شايني ستار” في صيدا: “منذ ان بدأ التحضير للانتخابات توجهنا الى الناس لنضعهم أولا بأول في اجواء ما نحن مقدمون عليه من تحالفات بداية وما طرأ من تطورات على هذا الصعيد. ومن الطبيعي ان […] أقراء المزيد من المصدر