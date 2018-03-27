عسيران: للمشاركة الكثيفة في الاقتراع وتحويل 6 أيار عرسا للديموقراطية لنثبت للعالم ان لبنان قادر على حكم نفسه بنفسه

إعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي عسيران، في تصريح خلال لقائه اليوم وفودا شعبية زارته في منزله في الرميلة، ان “المطلوب المشاركة الواسعة والكثيفة في الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل ليكون يوما نعبر فيه عن الديموقراطية المشرقة في لبنان ولنؤكد للعالم ان الحريات في لبنان ما زالت مصونة”. وقال: “ان قانون الانتخاب الحالي […] أقراء المزيد من المصدر