إعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي عسيران، في تصريح خلال لقائه اليوم وفودا شعبية زارته في منزله في الرميلة، ان “المطلوب المشاركة الواسعة والكثيفة في الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل ليكون يوما نعبر فيه عن الديموقراطية المشرقة في لبنان ولنؤكد للعالم ان الحريات في لبنان ما زالت مصونة”. وقال: “ان قانون الانتخاب الحالي […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » عسيران: للمشاركة الكثيفة في الاقتراع وتحويل 6 أيار عرسا للديموقراطية لنثبت للعالم ان لبنان قادر على حكم نفسه بنفسه
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