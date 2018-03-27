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في اجتماع موسع.. محمد بن سلمان يلتقي زعماء دين يهودا في نيويورك

Posted by on March 27, 2018 0 Comment

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يجتمع، اليوم الثلاثاء، مع مجموعة من زعماء الدين اليهود بنيويورك في إطار زيارته إلى الولايات المتحدة. وأوضحت صحيفة “Jewish Insider” أن الاجتماع سيشارك فيه ممثلون عن كل من اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة AIPAC، ومؤتمر رؤساء أكبر المنظمات اليهودية الأمريكية، والاتحادات اليهودية في […] أقراء المزيد من المصدر

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