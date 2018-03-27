لائحة “مدنية” مستقلة في الشوف وعاليه

تسجلت في وزارة الداخلية لائحة تحت اسم “مدنية” لدائرة الشوف وعاليه، تتضمن مرشحي حملة “حدا منا” ومجموعة من المرشحين المستقلين. تشكل هذه اللائحة خياراً سياسياً بديلاً أهدافه الأساسية اعادة الاعتبار للعمل التشريعي والرقابي لنواب الأمة، استعادة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهدورة للناس، تطبيق الدستور والقوانين، وكسر احتكار القوى الطائفية في السلطة التي أدخلت البلاد في […] أقراء المزيد من المصدر