موظفو مستشفى صيدا الحكومي واصلوا إضرابهم لانصافهم بقانون 46

واصل موظفو مستشفى صيدا الحكومي لليوم الثاني إضرابهم المفتوح، حيث تجمعوا في باحة المستشفى امام مدخل الطوارئ، وامتنعوا عن استقبال المرضى، باستثناء غسيل الكلى، وذلك التزاما بقرار نقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان باستمرار الإضراب الى حين إقرار المراسيم التطبيقية لقانون ال46 بكافة مندرجاته لجميع المستخدمين والمتعاقدين والإجراء العاملين في هذا القطاع، والتي من المتوقع ان يصار لاقرارها في جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم .

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