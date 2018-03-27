بيروت، لبنان، آذار 2018: نظَمت شركة برومدز Promedz للأجهزة والمعدات الطبية والأدوية، حفل عشاء لمناسبة اليوم العالمي لداء الصرع-Purple Day، في فندق جيفينور روتانا-الحمرا في حضور المدير العام للشركة هادي البساط، وجمع من الأطباء المتخصصين، إضافة إلى أهل الصحافة والإعلام. اليوم البنفسجي العالمي الذي يصادف 26 آذار من كل عام هو عبارة عن مبادرة عالمية […] أقراء المزيد من المصدر
Home » تكنولوجيا » Promedz تحتفل باليوم العالمي للصرع ومديرها العام يصرّح: قطعنا أشواطًا في تقنيات العلاج لكن تبقى التوعية حاجة ماسة
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