قالت مصادر حزب “القوات اللبنانية” لـ”النهار” إن وزراء الحزب شددوا في مجلس الوزراء على الدور الأساس لإدارة المناقصات، وان المشكلة لم تكن يوما في غياب الحلول المقدمة والواضحة المعالم، إنما في رفض إدخال التعديلات اللازمة على دفتر الشروط من أجل إجراء مناقصة مطابقة للمعايير وتوفر المنافسة السليمة بين كل الخيارات المتاحة أكانت برية أم عائمة، […] أقراء المزيد من المصدر
Home » إقتصاد » القوات: المشكلة في عدم توفر المنافسة بين الخيارات، برية أم عائمة على الفيول أم الغاز
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!