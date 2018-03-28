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القوات: المشكلة في ‏عدم توفر المنافسة بين الخيارات، برية أم عائمة على الفيول أم الغاز‎

Posted by on March 28, 2018 0 Comment

قالت مصادر حزب “القوات اللبنانية” لـ”النهار” إن وزراء الحزب شددوا في مجلس الوزراء على ‏الدور الأساس لإدارة المناقصات، وان المشكلة لم تكن يوما في غياب الحلول المقدمة والواضحة المعالم، إنما في ‏رفض إدخال التعديلات اللازمة على دفتر الشروط من أجل إجراء مناقصة مطابقة للمعايير وتوفر المنافسة ‏السليمة بين كل الخيارات المتاحة أكانت برية أم عائمة، […] أقراء المزيد من المصدر

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