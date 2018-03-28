آخر الأخبار
Home » لبنان » القوى الفلسطينية: نستنكر طلب الوفد الأوروبي إزالة خريطة فلسطين عن مدرسة البطوف في البداوي

القوى الفلسطينية: نستنكر طلب الوفد الأوروبي إزالة خريطة فلسطين عن مدرسة البطوف في البداوي

Posted by on March 28, 2018 0 Comment

استنكر تحالف القوى الفلسطينية في الشمال، في بيان أصدره خلال إجتماع طارئ في مكتب الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة في مخيم البداوي، “إزالة خريطة فلسطين عن حائط مدرسة البطوف في مخيم البداوي”، مؤكدا “أن التحالف القوى بجميع أطيافه يدين الحادث المشين الذي حدث أثناء جولة وفد من الإتحاد الأوروبي على مدارس وكالة الأونروا في المخيم، […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com