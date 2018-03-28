القوى الفلسطينية: نستنكر طلب الوفد الأوروبي إزالة خريطة فلسطين عن مدرسة البطوف في البداوي

استنكر تحالف القوى الفلسطينية في الشمال، في بيان أصدره خلال إجتماع طارئ في مكتب الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة في مخيم البداوي، “إزالة خريطة فلسطين عن حائط مدرسة البطوف في مخيم البداوي”، مؤكدا “أن التحالف القوى بجميع أطيافه يدين الحادث المشين الذي حدث أثناء جولة وفد من الإتحاد الأوروبي على مدارس وكالة الأونروا في المخيم، […] أقراء المزيد من المصدر