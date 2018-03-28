استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزير خارجية جزيرة قبرص نيكوس كريستودوليديس. وقال الوزير باسيل بعد اللقاء: “بحثنا في اتفاق سياحي ثلاثي بين لبنان وقبرص واليونان سنعمل عليه في القريب العاجل لتأمين زيارات سياحية مشتركة بين بلداننا. وهذا الاتفاق يندرج في سياق اجتماع ثلاثي كنا عقدناه على مستوى وزراء الخارجية تمهيدا للقمة الثلاثية”. وأضاف: “طلبت […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » باسيل ناقش مع نظيره القبرصي اتفاقا سياحيا ثلاثيا يشمل اليونان وطلب منه مساعدة بلاده في ملف النزوح السوري
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!