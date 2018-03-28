باسيل ناقش مع نظيره القبرصي اتفاقا سياحيا ثلاثيا يشمل اليونان وطلب منه مساعدة بلاده في ملف النزوح السوري

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزير خارجية جزيرة قبرص نيكوس كريستودوليديس. وقال الوزير باسيل بعد اللقاء: “بحثنا في اتفاق سياحي ثلاثي بين لبنان وقبرص واليونان سنعمل عليه في القريب العاجل لتأمين زيارات سياحية مشتركة بين بلداننا. وهذا الاتفاق يندرج في سياق اجتماع ثلاثي كنا عقدناه على مستوى وزراء الخارجية تمهيدا للقمة الثلاثية”. وأضاف: “طلبت […] أقراء المزيد من المصدر