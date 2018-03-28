زعيم كوريا الشمالية يؤكد التزامه بنزع السلاح النووي واستعداده للقاء ترامب

أبدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التزامه بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، واستعداده لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال زيارته تاريخية إلى الصين التي التقى خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ. وبعد ساعات من الغموض الذي أحاط بهذه الزيارة، أكدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فجر اليوم الأربعاء أن […] أقراء المزيد من المصدر