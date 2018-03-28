زهرا: البعض “يكهرب” حينما نتكلم عن الكهرباء وأريد أن أسأل كيف يتمدد للبواخر ومقدمي المخدمات الذين أعطوا امتيازات. زهرا: في ناس بتكهرب بس نجيب سيرة الكهربا، وتحديدً الى القانون الصادر في 2011 الذي أقر 4 بنود والذي كان من المفنرض إعادة إعمار معمل دير عمار واستجرار الطاقة من الجية والذوق والبواخر للدعم على 4 […] أقراء المزيد من المصدر