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زهرا: البعض “يكهرب” حينما نتكلم عن الكهرباء

Posted by on March 28, 2018 0 Comment

زهرا: البعض “يكهرب” حينما نتكلم عن الكهرباء وأريد أن أسأل كيف يتمدد للبواخر ومقدمي المخدمات الذين أعطوا امتيازات. زهرا: في ناس بتكهرب بس نجيب سيرة الكهربا، وتحديدً الى القانون الصادر في 2011 الذي أقر 4 بنود والذي كان من المفنرض إعادة إعمار معمل دير عمار واستجرار الطاقة من الجية والذوق والبواخر للدعم على 4 […] أقراء المزيد من المصدر

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