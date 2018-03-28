سلام : الرد على الساعين لمصادرة ارادة بيروت يكون بالاقبال على صناديق الاقتراع والتصويت للائحة المستقبل لبيروت

أكد الرئيس تمام سلام أن الرد الوحيد على الساعين الى مصادرة الارادة السياسية لبيروت وأهلها هو في اقبال الناخبين بكثافة على صناديق الاقتراع والادلاء بأصواتهم للائحة “المستقبل لبيروت”. وقال سلام لدى استقباله وفدا كبيرا من عائلات المصيطبة وعائشة بكار والزيدانية والطريق الجديدة في دارته في المصيطبة :”نحن اليوم أمام اختبار حاسم، فإما أن يكون قرار […] أقراء المزيد من المصدر