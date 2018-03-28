عاجل بالصور: اصطدام طائرة إسرائيلية بأخرى ألمانية في تل أبيب

قالت يديعوت أحرنوت في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الألمانية اصطدمت بأخرى إسرائيلية في مطار بن جوريون في تل أبيب. ونقلت الصحيفة عن المتحدث الإعلامي لمطار بن جوريون قوله إن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الألمانية كانت تندفع جانبيا استعدادا للإقلاع، فاصطدمت بطائرة تابعة لشركة آل عال الاسرائيلية. نزلنا […] أقراء المزيد من المصدر