علامة شدد على اهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي

اكد المرشح عن دائرة بعبدا الدكتور فادي علامة “اهمية تلبية حاجات المواطنين وضرورة تفعيل المشاريع الانمائية لخدمة أهل المنطقة”، واعتبر انه “علينا متابعة المشاريع الجديدة التي تساهم في خلق فرص العمل، وحق المواطن بالاستفادة من الاستشفاء السليم، والحصول على البطاقة الصحية، والزامية التعليم المجاني، تأمين مستلزمات الحياة الاساسية بعيدا عن الغلاء المعيشي، والقيود الاقتصادية والخدماتية. […] أقراء المزيد من المصدر