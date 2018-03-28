علماء في أستراليا يكتشفون رفات مومياء في تابوت مصري عمره 2500 عام

اكتشف علماء في أستراليا رفات مومياء في تابوت مصري يحمل نحتا رائعا عمره 2500 عام. وكان التابوت مصنفا قبل ذلك على أنه فارغ، ولم يخضع أبدا للدراسة. واحتفظ متحف “نيكولسون” في جامعة سيدني بأربعة توابيت مصرية قديمة معقدة التصميم، ثلاثة منها تحتوي على مومياوات كاملة، منذ أكثر من 150 عاما. وعندما فتح الباحثون غطاء التابوت […] أقراء المزيد من المصدر