مقتل وإصابة 8 مصلين داخل مسجد شرقي السودان

اعتدى شخص على مصلين داخل مسجد في مدينة “كسلا”، الواقعة شرقي السودان، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وجرح خمسة آخرين من المصلين. الخرطوم — سبوتنيك. وذكرت صحيفة “السوداني” السياسية، اليوم الأربعاء، عن مدير شركة ولاية “كسلا”، شرقي البلاد، لواء الشرطة يحيى الهادي، أن “أحد التكفيريين، حاول مخاطبة المصلين عقب الإفراغ من صلاة العشاء، بمسجد (مكرام)، […] أقراء المزيد من المصدر
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