ميقاتي تقدم باقتراح قانون معجل مكرر يقضي بالغاء قانون مخصصات وتعويضات الرؤساء والنواب السابقين

تقدم الرئيس نجيب ميقاتي باقتراح قانون معجل مكرر، يقضي بالغاء القانون المتعلق باعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين ولرؤساء المجلس النيابي السابقين ولرؤساء مجلس الوزراء السابقين والنواب السابقين. نص الاقتراح وجاء في نص الاقتراح المرفوع الى رئيس مجلس النواب نبيه بري : يلغى القانون رقم 74/25 الصادر بتاريخ 25 أيلول 1974 والعمل به (إعطاء […] أقراء المزيد من المصدر