وديع كنعان عرض والمدير التنفيذي لل usaid لتأمين فرص عمل جديدة

عرض الامين العام لنقابة أصحاب الفنادق في لبنان وديع كنعان مع المدير التنفيذي الجديد لبرنامج المساعدات الاميركية usaid دوغلاس غريفيت، ومديرة الاعمال في البرنامج نادين شمالي، في حضور عضو لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي جورج عطاالله، لأوجه استفادة القطاع الفندقي والسياحي من البرنامج، ولسبل التعاون لتأمين فرص عمل جديدة.

وطرح كنعان ورشة العمل القائمة على صعيد السياحة الدينية، لمعرفة اوجه التعاون على هذا الصعيد لتحقيق سياحة مستدامة، ستسهم في تنمية المناطق الريفية، بخاصة وأن غالبية المواقع الدينية تقع في الارياف.

كما وعرض المجتمعون للرؤية السياحية التي قدمها إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي بصفته رئيسا للجنة السياحة فيه.

وسيعمل كل طرف على تحضير ملف لطرحه في لقاء قريب للانطلاق بمشروع بالتعاون ما بين البرنامج ونقابة اصحاب الفنادق، لتأمين المساعدة للفنادق في لبنان.

أقراء المزيد من المصدر