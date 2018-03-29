By cedar

أشار النائب وائل ابو فاعور الى أن “هناك لجنة قضائية قررت ان لا ضرر في المبيدات الزراعية”. وتساءل: “كيف يمكن لقاض ان يخرج بقرار كهذا؟ إنه أمر يتعدى اختصاصه، وأمر مفجع، ومجلس شورى الدولة اعتبر ان القررات اقرت بمصالح المستوردين، والمطلوب وقف تنفيذ القرار”.

ولفت الى أنه يحترم القضاء ورئيس مجلس شورى الدولة، متمنيا “إعادة النظر في هذا الموضوع، وهناك لجنة شكلها وزير الصحة ووزير الزراعة للنظر في الامر وعدم الاخذ بقرار مجلس شورى الدولة الذي أخذ بحالة الاستمرار بوقف استيراد هذه المبيدات”.

أقراء المزيد من المصدر: أبو فاعور: لإعادة النظر في القرار عن ضرر المبيدات الزراعية