أصدرت محكمة في تايلاند الأربعاء أحكاما بالإعدام ضد ستة رجال تايلانديين ، لإدانتهم بقتل أسرة من ثمانية أفراد جنوبي البلاد العام الماضي. وأدين الرجال بالقتل واحتجاز آخرين وجرائم منظمة ، حيث اقتحموا منزلا في بلدة كرابي السياحية (780 كيلومترا جنوب بانكوك) في تموز/يوليو وقتلوا ثمانية أشخاص بالرصاص في المنزل. وكان ثلاثة من الضحايا أطفالا تقل […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » الإعدام لستة رجال في تايلاند قتلوا 8 أفراد من أسرة واحدة
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!