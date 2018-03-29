الإعدام لستة رجال في تايلاند قتلوا 8 أفراد من أسرة واحدة

أصدرت محكمة في تايلاند الأربعاء أحكاما بالإعدام ضد ستة رجال تايلانديين ، لإدانتهم بقتل أسرة من ثمانية أفراد جنوبي البلاد العام الماضي. وأدين الرجال بالقتل واحتجاز آخرين وجرائم منظمة ، حيث اقتحموا منزلا في بلدة كرابي السياحية (780 كيلومترا جنوب بانكوك) في تموز/يوليو وقتلوا ثمانية أشخاص بالرصاص في المنزل. وكان ثلاثة من الضحايا أطفالا تقل […] أقراء المزيد من المصدر