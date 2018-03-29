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القوات اللبنانية نفت ما تردد عن فصل محازبين : ما ينشر للتشويش على ماكينتنا الانتخابية

Posted by on March 29, 2018 0 Comment

صدر عن الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” البيان الآتي: ” تنفي الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” جملة وتفصيلا ما ورد في موقع “لبنان اليوم” من ان “القوات فصلت عددا من المحازبين من بلدة متنية جبلية كونهم نشطوا في ماكينة مرشح من الحزب السوري القومي الاجتماعي خلال الانتخابات البلدية الأخيرة”. وتؤكد الدائرة ان الخبر أعلاه عار […] أقراء المزيد من المصدر

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