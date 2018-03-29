الكتائب ـ القوات.. ماذا يحصل

بدأت تداعيات التحالفات الانتخابية غير المفهومة والمناقضة لخطاب اصحابها بالظهور تباعاً، وخصوصاً في صفوف القواعد. وعلمت “الجمهورية” انّ النزاع بين الكتائب و”القوات” انتقل من مستوى القيادتين في تشكيل اللوائح الى مستوى القواعد، في محاولة “قواتية” لتظهير الاتفاق شعبياً وكأنه انتصار لرئيس الحزب سمير جعجع وهزيمة لخيار رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل المعارض. فـ”القوات” تحاول […] أقراء المزيد من المصدر