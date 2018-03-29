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» انتهاء الجلسة المسائية لمجلس النواب بعد تعديل المادة 84 من قانون الانتخابات المتعلقة
انتهاء الجلسة المسائية لمجلس النواب بعد تعديل المادة 84 من قانون الانتخابات المتعلقة
Posted by admin on March 29, 2018
By admin
انتهت منذ قليل الجلسة المسائية لمجلس النواب، بعدما تم تعديل المادة 84 من قانون الانتخابات النيابية المتعلقة بالبطاقة البيومترية، وذلك لمرة واحدة.
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