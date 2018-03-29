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انتهاء الجلسة المسائية لمجلس النواب بعد تعديل المادة 84 من قانون الانتخابات المتعلقة

Posted by on March 29, 2018 0 Comment

By admin

انتهت منذ قليل الجلسة المسائية لمجلس النواب، بعدما تم تعديل المادة 84 من قانون الانتخابات النيابية المتعلقة بالبطاقة البيومترية، وذلك لمرة واحدة.

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