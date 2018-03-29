بعد نتنياهو.. ترامب مهدد قضائياً بسبب تلقيه هدايا

أجاز قاضي فدرالي أمريكي أمس، رفع دعوى قضائية تؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى هدايا من حكومات أجنبية. وذكرت قناة “سي إن إن” الأمريكية على موقعها على “تويتر”، إن القاضي أعلن أنه سيسمح برفع دعوى قضائية تتهم ترامب بحصوله على هدايا غير قانونية من حكومات أجنبية من خلال أعمال عائلته. وتقول هيئة رقابة قانونية […] أقراء المزيد من المصدر