بوادر أزمة بين الكويت وألمانيا بسبب مسافر إسرائيلي

أثار رفض الخطوط الجوية الكويتية نقل راكب يحمل الجنسية الإسرائيلية على متنها مؤخراً مخاوف من توتر جديد في العلاقات بين برلين والكويت، التي تعتبر “إسرائيل” عدواً ولا يجب التعاون معها بأي شكل من الأشكال. وأصدرت برلين حكماً قضائياً نهاية 2017 يعطي الحق للشركة الكويتية في الالتزام بقوانين بلادها، ورفض نقل أحد الركاب بسبب جنسيته الإسرائيلية، […] أقراء المزيد من المصدر