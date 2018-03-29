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بوادر أزمة بين الكويت وألمانيا بسبب مسافر إسرائيلي

Posted by on March 29, 2018 0 Comment

أثار رفض الخطوط الجوية الكويتية نقل راكب يحمل الجنسية الإسرائيلية على متنها مؤخراً مخاوف من توتر جديد في العلاقات بين برلين والكويت، التي تعتبر “إسرائيل” عدواً ولا يجب التعاون معها بأي شكل من الأشكال. وأصدرت برلين حكماً قضائياً نهاية 2017 يعطي الحق للشركة الكويتية في الالتزام بقوانين بلادها، ورفض نقل أحد الركاب بسبب جنسيته الإسرائيلية، […] أقراء المزيد من المصدر

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