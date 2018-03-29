رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، دعوة قاض أمريكي سابق رفيع المستوى إلى مراجعة الدستور الأمريكي لإلغاء بند التعديل الثاني الذي يجيز حيازة السلاح. وقال في تغريدة في رد فعل على تصريحات القاضي جون بول ستيفنس، الذي كان عضواً في المحكمة العليا لعقود: “لن يتم أبدا إلغاء التعديل الثاني في الدستور”. وكان القاضي السابق […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » ترامب يرفض الدعوة لإلغاء حق حيازة السلاح
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