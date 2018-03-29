جابر: للاسراع في سن المراسيم التطبيقية للقوانين

نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، وضمن أعمال برنامجها، “بناء مجتمع القانون – لتعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة والقانون”، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) – برنامج بناء الشراكات للتقدم والتنمية والإستثمار المحلي (بلدي كاب)،إجتماعا للجنة المتابعة للبرنامج في مجلس النواب برئاسة النائب ياسين جابر، وحضور النائب خالد زهرمان والمدير العام لوزارة الاقتصاد عليا عباس […] أقراء المزيد من المصدر