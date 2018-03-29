جبران تابع هدر المياه في برج أبي حيدر وأرسل فريقا لاصلاحه

تابع المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران عندما استلم مهامه في المؤسسة، قضية مياه الشفة التي تذهب هدرا في الشارع في منطقة برج أبي حيدر منذ كانون الأول الماضي، وذلك في ضوء تحقيق إعلامي عن هذه المسألة بث قبل يومين.

وعلى الفور، عمد جبران إلى إرسال فريق تقني من المؤسسة باشر منذ صباح اليوم في إصلاح العطل وعدم تسرب مياه الشفة في الشارع، وذلك حرصا منه على إحقاق مصلحة المواطنين وحقهم في الحصول على المياه دون هدرها.

وأكد جبران أنه ملتزم شعار “العمل نحو الأفضل” في خدمة المواطنين الصالحين الذين يحتاجون إلى الحصول على حقوقهم من دون منة من أحد.

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