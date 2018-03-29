جعجع التقى لائحة التغيير الأكيد في كسروان وجبيل: نواة لجبهة لبنانية جديدة تعيد للمنطقة رمزيتها وانتماءها

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أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنه يشعر ب”الإرتياح الشديد للائحة “التغيير الأكيد” التي تضم القوات اللبنانية، الكتلة الوطنية والمجتمع المدني”، وقال: “رغم انتقاد البعض لها على أنها لا تضم جهابزة، إلا أنني أرى في هذا الأمر واحدة من حسناتها باعتبار أننا لم نر سوى الجهابزة منذ نحو 50 عاما حتى اليوم فيما لم […]

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