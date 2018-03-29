By admin
استقبل الوزير السابق اللواء أشرف ريفي “لائحة المعارضة البيروتية” وبحث معها تحضيرات مهرجان إطلاق اللائحة يوم الأحد الاول نيسان الساعة 11 في سينما كونكورد – فردان – بيروت.
أقراء المزيد من المصدر: ريفي استقبل لائحة المعارضة البيروتية
By admin
استقبل الوزير السابق اللواء أشرف ريفي “لائحة المعارضة البيروتية” وبحث معها تحضيرات مهرجان إطلاق اللائحة يوم الأحد الاول نيسان الساعة 11 في سينما كونكورد – فردان – بيروت.
أقراء المزيد من المصدر: ريفي استقبل لائحة المعارضة البيروتية
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