ريفي استقبل لائحة المعارضة البيروتية

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استقبل الوزير السابق اللواء أشرف ريفي “لائحة المعارضة البيروتية” وبحث معها تحضيرات مهرجان إطلاق اللائحة يوم الأحد الاول نيسان الساعة 11 في سينما كونكورد – فردان – بيروت.

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