آخر الأخبار
Home » لبنان » ريفي استقبل لائحة المعارضة البيروتية

ريفي استقبل لائحة المعارضة البيروتية

Posted by on March 29, 2018 0 Comment

By admin

استقبل الوزير السابق اللواء أشرف ريفي “لائحة المعارضة البيروتية” وبحث معها تحضيرات مهرجان إطلاق اللائحة يوم الأحد الاول نيسان الساعة 11 في سينما كونكورد – فردان – بيروت.

أقراء المزيد من المصدر: ريفي استقبل لائحة المعارضة البيروتية

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com