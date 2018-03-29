زياد أسود: مخالفة القانون في وزارة الاشغال فاضحة

By leb

زياد أسود عبر تويتر: عندما يخرج وزير عن صلاحياته ليعتدي و يعرقل مهام التفتيش تتأكد حتى اليقين ان الارتكابات عديدة… مخالفة القانون في وزارة الاشغال فاضحة

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