By leb
زياد أسود عبر تويتر: عندما يخرج وزير عن صلاحياته ليعتدي و يعرقل مهام التفتيش تتأكد حتى اليقين ان الارتكابات عديدة… مخالفة القانون في وزارة الاشغال فاضحة
أقراء المزيد من المصدر: زياد أسود: مخالفة القانون في وزارة الاشغال فاضحة
By leb
زياد أسود عبر تويتر: عندما يخرج وزير عن صلاحياته ليعتدي و يعرقل مهام التفتيش تتأكد حتى اليقين ان الارتكابات عديدة… مخالفة القانون في وزارة الاشغال فاضحة
أقراء المزيد من المصدر: زياد أسود: مخالفة القانون في وزارة الاشغال فاضحة
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