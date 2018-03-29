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صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي: كثرت في الآونة الأخيرة سرقة الدراجات الآلية في محفظة جبل لبنان من قبل اشخاص مجهولين. بتاريخ 26/3/2018، ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من توقيف كل من: _ ا. ي. ( موالد عام 1959، لبناني) […]

أقراء المزيد من المصدر: سارقا دراجات آلية من محافظة جبل لبنان في قبضة شعبة المعلومات