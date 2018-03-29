عاجل: إيطاليا تعتقل 5 تونسيين في عملية واسعة لمكافحة الإرهاب

اعتقلت الشرطة الإيطالية يوم الخميس 29 آذار مارس 2018 خمسة تونسيين في إطار ما قالت إنها عملية كبيرة تستهدف أشخاصا يشتبه في دعمهم للإرهاب في وسط وجنوب إيطاليا. وتأتي العملية، التي تعد الأحدث في سلسلة مداهمات مماثلة هذاالشهر، مع زيادة في عدد من تطردهم إيطاليا من الأجانب. واعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب أمس الأربعاء إيطاليا من […] أقراء المزيد من المصدر