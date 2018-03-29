اعتبر وزير الاشغال يوسف فينيانوس في خلال استقباله الطائرة الاماراتية “ايرباص 380” الى مطار بيروت، ان هذه مناسبة تاريخية لان هذه اول مرة يستقبل مطار بيروت هذا النوع من الطائرات. وأكد على ان عملية التوسعة التي تحصل في المطار تؤهله لاستقبال هذه الطائرات. أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » فنيانوس خلال استقبال الطائرة الاماراتية ايرباص 380: مناسبة تاريخية وعملية التوسعة تؤهل المطار لاستقبال هذه الطائرات
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