لقاء الجمهورية: لولا تضحيات العسكريين لما انتصر لبنان

دعا “لقاء الجمهورية” خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان الى ضرورة مصارحة اللبنانيين بحقيقة الوضع الاقتصادي والعمل الجدي على انتشال الدولة من قعر الافلاس والانهيار نتيجة تدني النمو المرتبط حصرا بوجود دولتين وجيشين ونظامين على أرض واحدة، مؤكدا “ان النمو والازدهار الاقتصادي يحتاجان الى دولة قوية بجيشها الشرعي ومؤسساتها الدستورية واستراتيجيتها الدفاعية لضمان تحييد […] أقراء المزيد من المصدر