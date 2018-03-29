By admin
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة في هذه الاثناء، المادة المتعلقة بجواز السفر للمغتربين للانتخابات النيابية، على ان تكون صلاحيته لمدة شهرين فقط.
أقراء المزيد من المصدر: مجلس النواب اقر المادة المتعلقة بجواز السفر للمغتربين لشهرين فقط
By admin
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة في هذه الاثناء، المادة المتعلقة بجواز السفر للمغتربين للانتخابات النيابية، على ان تكون صلاحيته لمدة شهرين فقط.
أقراء المزيد من المصدر: مجلس النواب اقر المادة المتعلقة بجواز السفر للمغتربين لشهرين فقط
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