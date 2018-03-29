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مجلس النواب اقر المادة المتعلقة بجواز السفر للمغتربين لشهرين فقط

Posted by on March 29, 2018 0 Comment

By admin

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة في هذه الاثناء، المادة المتعلقة بجواز السفر للمغتربين للانتخابات النيابية، على ان تكون صلاحيته لمدة شهرين فقط.

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