مظاهرات تجتاح أمريكا بعد مقتل شاب أسود على يد الشرطة

شهدت ولايتا كاليفورنيا ونيويورك الأمريكية مظاهرات حاشدة، اليوم الخميس، احتجاجا على مقتل شاب أسود أعزل على يد الشرطة الأمريكية فى سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا. وأثار تسجيل مصور يظهر شرطيين وهما يطلقان وابلا من الأعيرة النارية على شاب أسود أعزل فى سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا احتجاجات بالشوارع عرقلت المرور بالمدينة لساعات. وقالت الشرطة إن الفيديو الذى […] أقراء المزيد من المصدر