By cedar

عقدت لجنة السياحة والنقل والتنظيم المدني في المجلس الاقتصادي الاجتماعي برئاسة وديع كنعان جلسة، وكان جدول الاعمال محصورا بموضوع دراسة مشروع قانون عفو وتقسيط جديد للديون المتوجبة في ذمة المؤسسات لصالح الضمان الاجتماعي.

واكد كنعان ان “من اهم اهداف المشروع خلق مصالحة حقيقية بين الافرقاء الثلاثة، العمال وارباب العمل والضمان الاجتماعي، بما يحفظ حقوق الجميع ويضمن استمرارية تقديمات الصندوق ويسهل امور المؤسسات”.

وشرح مستشار رئيس اللجنة ايلي خويري، رئيس المحاسبة الاسبق في الضمان الاجتماعي القانون وما يميزه عن القوانين السابقة “لجهة الشطور في الفترات ومدد التقسيط ونسبة الدفعة الاولى والاعفاء من معدل الفائدة على السندات، كون روحية القانون تتعلق بالاعفاءات من الزيادات”.

ونتيجة التداول والمناقشة، اتفق على التنسيق والمتابعة مع جميع الفعاليات العمالية والاقتصادية لبلورة صورة واضحة وشفافة وصولا للغاية المنشودة.

وحضر الجلسة الى كنعان وفاء عابد ومحمد قصابيه وجان عبود وعبد الامير نجده وجورج عطاالله، ومشاركة خويري.

أقراء المزيد من المصدر: وديع كنعان: العفو والتقسيط لديون الضمان يحفظ حقوق الجميع